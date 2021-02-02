緬甸軍方1日發動政變，以迅雷不及掩耳之勢，逮捕總統溫敏、國務資政翁山蘇姬在內的多名執政黨高層，並進入為期一年的緊急狀態，震驚國際社會。對此，就有網友不禁好奇，台灣和緬甸之間的軍事差距為何，一旦兩方開戰，究竟誰的贏面大？內行人直言，關鍵在於「實戰」經驗。

原PO日前在PTT「八卦板」以「台灣打得贏緬甸嗎？」為題，PO文指出，緬甸政變消息一出，震撼全球，不禁好奇台緬兩方的軍事實力，「假如不幸緬甸軍方抓住我們的人，國軍被迫主動出擊救人，在不考慮其它國家的介入下，國軍能打的贏並且救回人嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台灣好像沒有跨國救人的經驗？」、「在台灣，兵都沒人要當，還談什麼打仗」、「我們說不定連菲律賓都打不贏…美國不介入情況下」、「超強好嗎？台灣跟緬甸菲律賓打有絕對的空優」。

不過也有人認為，台緬軍事實力勢均力敵，唯一關鍵在於緬甸擁有超豐富的「實戰」經驗，「以客觀軍事實力應該是屌打，不過他們有實戰經驗」、「緬甸軍隊長期在打的」。

也有網友分析，照原PO的設定條件，國軍應該是擔任進攻方，緬甸軍是主場防守方，最後結果應該是國軍被全殲滅在緬甸森林，因為中南半島的森林，是全世界最恐怖的戰場，加上緬甸陸軍算是能打的，「事實上東南亞國家的陸軍都不會太雷，主要是戰鬥經驗都超級豐富，真的一對一單挑不會比陸上自衛隊差，當然你也可以叫空軍去進行炸射，但是你的設定目標是要救人，那還是得要陸軍或陸戰隊進去才可能完成」。