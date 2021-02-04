哈薩克東北部的「塞米巴拉金斯克基地」曾是蘇聯最主要的核武試驗場地之一，也因為曾經引爆過456顆核彈，有超過百萬人受到輻射影響。雖然已經廢棄多年，卻仍造成附近村民好幾代的小孩出現畸形、癌症，以及自殺率高等問題。

塞米巴拉金斯克基地曾引爆456顆核彈。(影片來源/YouTube/InsideOver/如遭刪除請見諒)

根據英媒《太陽報》報導，前蘇聯在1949到1991年間，於「塞米巴拉金斯克基地」（Semipalatinsk）引爆共456顆核彈，統計顯示，約有9萬公頃的土地和數百萬人遭到輻射感染。國際廢除核武運動（nternational Campaign to Abolish Nuclear Weapons , ICAN）成員札克爾（Alicia Sanders-Zakre）就指出，當時的試驗除了造成許多人死亡，不少人也出現疾病問題，而且直至今日仍持續影響。

札克爾表示，很多當地人家裡世世代代都遭受病痛折磨，如血癌、乳癌、食道癌、胃癌、甲狀腺癌等。當地居民也透露，核武期間的第1代嬰兒，大部分都有神經系統和畸形的問題。雖然基地在蘇聯解體後就停止運作，但由於後代居民仍暴露在輻射的環境下，基因突變導致的畸形、癌症還是層出不窮，連自殺率都較一般地區高上4倍。

報導指出，當地居民有至少1萬人有健康方面的困擾，但政府幾乎沒有提供協助，只有教他們喝伏特加可以抗輻射。所以許多當地人在販賣肉品的時候，還會刻意放牧，觀察現在是否仍存在輻射影響，