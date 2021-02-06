全球環保意識抬頭，各地街頭上不僅能看到垃圾桶，還有資源回收桶，而台灣的資源回收桶，大多以長型鐵製為主，扔回收物開口也是長方型設計，不過在日本則多為開兩個圓形洞口，分別寫著「寶特瓶」與「鐵鋁罐」，這也讓不少人感到好奇，因為桶內根本沒有隔開，分兩個洞究竟有什麼意義呢？

日本販賣機旁出現的資源回收桶，常有民眾誤以為是垃圾桶，全國清涼飲料聯合會因此將其洞口，做成僅適合丟寶特瓶等回收物的造型。(影片來源/youtube/FNNプライムオンライン)

日本街頭自動販賣機非常多，資源回收桶也頗為重要，回收桶上設計成兩個洞，並且寫著「寶特瓶」與「鐵鋁罐」，但有趣的是，桶內竟沒有隔開，因此不管從哪一個洞扔回收物，最終都會掉進同一個地方，這也讓不少日本人感到好奇，這樣的設計是否太多餘。

日本富士電視台對此向全國清涼飲料聯合會(全国清涼飲料連合会)詢問原因，總經理白石和弘透露，在進行調查中發現，有高達40%的民眾都誤以為，在販賣機旁的為垃圾桶，而非資源回收桶，因此做成兩個洞口是為了讓飲料瓶與其他垃圾分門別類。

而回收桶上的圓形洞，也是故意做成瓶瓶罐罐才能投入的，再貼上寶特瓶、鐵鋁罐的貼紙，用以加強視覺效果，主要就是提醒民眾不要投入一般垃圾。不過回收桶內為何不隔開，讓清潔員整理時，使回收過程更迅速，白石和弘則提到，「如果做分隔，其中一邊就容易裝滿，甚至可能會滿出來」。

最後也補充，故意不做區分，就是要盡可能提高垃圾回收率，再者，如果將「寶特瓶」與「鐵鋁罐」做成兩桶擺放，有些地區位置不夠擺放如此多的資源回收桶，而且目前仍有不少人不按規矩扔，因此不如他們自己再分類，不過即使採取這些措施，目前資源回收桶被扔入垃圾比例仍達30％以上。