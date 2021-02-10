雪橇犬拉到一半罷工了！挪威一名網友經常在抖音，分享雪地裡的日常，日前她乘坐在雪橇車上，豈料2隻負責動力的阿拉斯加雪橇犬，跑到一半竟然罷工，直接停下來在雪地裡玩，讓主人看的哭笑不得。

挪威網友@camillarudidalen將影片上傳至TikTok，當時她坐在雪橇車上，豈料2隻阿拉斯加雪橇犬中途罷工，右邊的Balder停下來後，導致左側的Broshan也受到影響，下一秒Balder開始玩起地上的雪，一會兒在雪地裡打滾，一會兒又將臉埋進雪裡。

而Broshan全程呆呆地站在旁邊，好像在說「兄弟，你玩夠了沒？」，但Balder完全沒有要收心的意思，聽到主人的呼喊後，牠扭頭又跑進雪堆中，用前爪刨出一個洞，再度將自己的臉埋進去，讓飼主看得非常無奈，不知道何時才可以再度啟程。

影片曝光後，逗得200萬人捧腹大笑。不少網友笑著說「要不主人自己下來拉吧！可能比這兩隻汪星人還快到目的地」、「在他們那裡，這就是所謂的爆胎」、「阿拉斯加引擎過熱，必須冷卻一下啊」、「若坐雪橇車去上班，就要擔心狗可能中途拋錨啊」。

阿拉斯加雪橇犬(Alaskan Malamute)，是最古老的雪橇犬之一，牠們擁有強壯的四肢，培育目的是為了耐力而非速度，因為牠們主要用途是拉雪橇，擁有兩層皮毛，下層毛厚達兩英寸，而且油亮又柔軟，毛色通常有灰白相間、黑白相間、紅白相間和純白色，牠們一旦成熟後，擁有安靜又高雅的氣質，而且對主人非常衷心。