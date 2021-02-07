近年外送產業夯，隨處可見外送員穿梭大街小巷的身影。沒想到近日泰國卻出現一名「划船送單」的外送員，超敬業的態度讓網友全看傻眼，大讚他太有才。該名外送員爆紅後也被起底身分，並出面透露「水上外送」的背後原因。

綜合泰媒報導，有網友在曼谷東邊邦帕空河（Bang Pakong River）拍下一名熊貓外送員划船到岸邊交貨給客人的照片，並笑稱「現在Foodpand也有提供水上外送服務了嗎？」照片PO出後馬上成為網路上的熱門話題，該名外送員的身分也隨之曝光。

報導指出，該名外送員為22歲的依安卡恩（Thanyapisit Iamkarn），他本在貨運公司任職，因為不喜一成不變又死板的工作，在7個月前轉職成為外送員。他向媒體表示，2日他接到一名客戶的訂單，定位就在他家附近的河邊，隨後又透過電話聯絡得知客戶正在河上釣魚，沒想太多就跳上岸邊一艘小船，划船將餐點交到客人手裡。

雖然依安卡恩沒有收到額外的小費，但他對於能順利完成任務感到很有成就感。而他使命必達的精神也讓網友紛紛笑稱，「這運費應該要加錢吧」、「他這樣跑外送根本海陸通吃！」、「看了各位還不努力嗎？」、「他划船技術一定很好」、「優質服務」、「也太猛！！！辛苦了」、「以後過山不就是要開飛機」。