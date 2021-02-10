超過 250 幅全彩精美圖像，揭開美感奧祕

發現我們身邊無所不在的神聖比例之美

本書有系統地整理了大量史料、影像、例證，介紹黃金比例這個神祕又神聖的數字。無論是古希臘數學家著作、哲學先賢的思考、還是當代暢銷驚悚小說或電影當中，都可見到黃金比例。

黃金比例還擁有無限的能力，可以產生出精美的屬性形狀。從藝復興繪畫、影像、時間週期到植物生長方式；從我們臉上的五官到浩瀚的宇宙中，凡是一切可以讓人感受到「美」的事物當中，黃金比例可說是無所不在。

本書內容清晰精美，兼具啟發性與趣味性。更有委內瑞拉建築師兼藝術家拉斐爾‧ 阿勞霍（Rafael Araujo）所創作、令人驚嘆的精緻插圖。全書包含超過 250幅全彩圖像，搭配詳盡的解析與說明，是珍藏、實用的最佳書籍。

無論是單純著迷於這個神聖比例，還是愛好藝術、設計、建築、數字或是奧妙大自然的人；不管過去對這個主題了解到什麼程度，都可以從本書中找到新穎、有趣且有用的資訊，並且用全新的方式觀看、應用和分享黃金比例這個永恆的話題。

【精彩書摘】

米開朗基羅

另一位文藝復興時期的大師，米開朗基羅（Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni，生於1475年），他的作品，也為黃金比例在文藝復興時期繪畫中的顯著地位提供了令人矚目的明證。透過對西斯汀教堂壁畫的分析，我們發現在構圖的主要元素中有二十多處存在黃金比例。

其中最令人吃驚的一個就是教堂的穹頂壁畫《創造亞當》（The Creation of Adam），亞當的手指和上帝的手指相觸的那一點，正是這幅畫水平與垂直方向上黃金比例線的交匯點。

《米開朗基羅》，義大利畫家達尼埃萊．達．伏爾特拉（Daniele da Volterra），約1544年。(圖/遠流出版提供)

米開朗基羅在西斯汀教堂的其他壁畫也如法炮製——人物的手總是會觸碰到黃金比例點。右頁下方的這張照片上的格線顯示了每幅畫的高度和（或）寬度的黃金比例。在某些畫作中，手的位置彷彿正「抓住」這個黃金比例，這可以視為一種人類渴望抓住「神諭」的視覺隱喻。

《創造亞當》(圖/遠流出版提供)

《原罪與逐出樂園》（The Fall and Expulsion from the Garden of Eden）。(圖/遠流出版提供)

《創造夏娃》（The Creation of Eve）。(圖/遠流出版提供)

西斯汀教堂中央穹頂上有九幅聖經敘事畫，最後一幅是關於諾亞的恥辱。這幅畫本身，其尺寸就與黃金矩形相差不超過2%。而在畫中，諾亞兩個兒子的手指直接指向了畫作四邊上的黃金比例線。他們就好像在對觀者展示這兩條線的確切位置，證明米開朗基羅確實運用了神聖比例。

西斯汀教堂半圓壁畫。這幅畫有好幾個名字：《撒門》（Salmon）、《波阿斯》（Boaz）、《奧貝德》（Obed），都是《聖經舊約．路得記》裡面的人物。在壁畫中，路得懷裡抱著嬰兒奧貝德。

如果你仍對米開朗基羅是否在他的史詩級作品中使用了神聖比例存疑，那就看看西斯汀教堂側壁上那些《耶穌基督先人族譜圖》吧。其中每一塊名牌的高與寬，都呈現黃金矩形，誤差不超過一兩個像素。所有壁畫的平均高寬比為1.62，精確至黃金比例1.618的1/1000。

米開朗基羅的一系列偉大繪畫作品，都是在1508年至1512年間為朱力阿斯二世教皇和羅馬天主教會的幾位繼任教皇創作。因為帶有明顯的宗教意涵，所以米開朗基羅大量使用神聖比例，為他對聖經的詮釋帶來數學和視覺上的和諧，這並不足為奇。反過來想，如果他和文藝復興時期的其他大師沒有這樣做，那才更令人吃驚。

(本文摘自《黃金比例的秘密》/遠流出版)

【作者簡介】

蓋瑞．邁斯納（Gary B. Meisner）

是「黃金數字」網站（www.goldennumber.net）創辦人。這是一個相當受歡迎的網站，致力於黃金比例的數學，流行和設計應用。在 2004 年，他負責領導 PhiMatrix黃金比例設計與分析軟體的開發，該軟體受到七十多個國家的數千名藝術家、建築師、設計師及攝影師所使用，也用於美妝醫療和股票市場分析應用程式。他提供了一個可以共享和討論新發現的線上社群，能夠幫助其他人欣賞我們周遭世界中令人難以置信的美麗和設計，並將這些相同的設計原則應用於自己的創作中。

繪者

拉斐爾．阿勞霍（Rafael Araujo）

委內瑞拉加拉加斯市的建築師和插畫家，他從事手繪美麗的自然插圖已有 40 多年。藉由在幾何公式中應用黃金比例，阿勞霍將自然美麗設計之中的自然數學框架帶入生活。他的作品曾刊登於《連線》雜誌（Wired Magazine）雜誌等出版物，並在史丹佛大學和許多其他享有盛譽的畫廊展出。