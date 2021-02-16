【愛傳媒黃珊珊專欄】希望大家好好過年！

媽媽在除夕夜因為蜂窩性組織炎進了醫院，現在終於好些了，老人家年紀大總是要多注意一點，醫院也有陪病人數的限制，我們家五個兄弟姊妹沒法一起，只能電話探病。

我小時候一直都跟媽媽膩在一起，全家只有我和二哥不肯去念幼稚園，所以我混到六歲才上學，那時哥哥姐姐都去念軍校了，過年很少會全家到齊吃年夜飯，軍人都要加強戒備，我很小就知道軍人很辛苦，也正因為有他們保家衛國，所以我可以正常念大學做自己想做的事！

2月13日我去看媽媽，她在病房一直跟護理師聊天說我們家的故事，我看她出院後，我小時候的糗事應該無人不知無人不曉了！她還可以在病房唱歌，應該沒甚麼問題了！

這幾天除了去寺廟上香祈福之外，也去了幾個派出所慰勞辛苦的員警，春節的治安格外重要，爸爸是警察退休，所以我是標準的軍警子弟，國家因為有他們，人民才可以安居樂業，好好過年。

看到共機繞台滋擾，媽媽短期內應該又看不到哥哥了，她身為軍眷與警眷，早已經習慣把小孩交給國家了，誰都希望兩岸和平，但是絕不容許任何惡意挑釁的舉動，如果有任何人想欺負我們，任何一個台灣人都會站出來保家衛國！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)