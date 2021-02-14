老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，是儒學中以仁為核心的基本思想，看見老弱婦孺跌倒，順手將其扶起也是人之常情，不過如果是皇帝跌倒，因為身分尊貴，一般人很少敢去扶，就怕一不小心觸怒天子龍顏。乾隆皇帝47歲時，在南巡期間不慎摔倒，當時身邊的人沒一個敢上前解圍，沒想到一個八品芝麻官，就因為扶了乾隆一把，後來高升一品大官。

古人壽命較短，47歲的乾隆皇帝在當時就算大齡了，也因為他的帝王身分，就算他跌倒，一般人也不敢上前將他扶起，畢竟皇帝不是誰都可以碰，就怕一不小心觸怒龍顏，因此在場官員都十分糾結，想扶卻又不敢扶，只能眼看著乾隆跌坐在地。

正當眾人左右為難之際，一個八品芝麻官站了出來，伸手將乾隆給扶起，而目睹這一切的江蘇總督對於一個小小官員竟然貿然觸碰天子而感到十分憤怒，痛斥「小小芝麻官，居然敢驚擾聖上！」正當他下令要將其抓起來的時候，隨即被剛起身的乾隆給阻止了，並說道「此人只是有一顆誠心罷了，何罪之有？」

而這位小官正是李世傑，非但沒有遭受任何懲罰，還因此升任泰州知州，相當於官升兩級半，不過他並非科舉出身，官職也是家中出錢給他買的，但是因為扶了乾隆一把，讓他之後幾年內連連升官，受到朝廷重用，官至四川、江南總督，為官清廉、才能優異，在職期間整頓紀律不遺餘力，晚年又升任兵部尚書，屬於一品官員。