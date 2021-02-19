俄羅斯北極圈內凍原帶（tundra）去年發生大爆炸，使得苔原上出現深達165英尺（約50公尺）的「超級天坑」，讓民眾議論紛紛，擔心是否為外星人所為，也有人質疑是俄國正在秘密進行核武試爆，不過有科學家提出假設，認為是底下的甲烷持續暖化而釋放所造成的，並首度利用無人機探詢天坑內部，如今最新研究報告證實，此前學界普遍認同的「甲烷爆炸」一說的真實性。

Giant new 50-metre deep 'crater' opens up in Arctic tundra. Blocks of soil and ice thrown hundreds of metres from epicentre of the funnel at the Yamal peninsula https://t.co/2fTA8GZRS4 #YamalFunnels2020 pic.twitter.com/t5CJRVwuRS — The Siberian Times (@siberian_times) August 29, 2020

俄羅斯北方的西伯利亞，長期以來是廣大的凍土層，近年來經常發現有巨大的圓型天坑，科學家很早便懷疑，那是地底甲烷氣體爆發所致。《CNN》報導指出，最新一期《地球科學》（GEOSCIENCES JOURNAL）雜誌中，科學家首度透過無人機進入巨坑內部，在地平面下10至15公尺處進行深度探查，獲取爆炸前，甲烷在地底堆積時形成的空腔形狀，證實天坑確實是由甲烷爆炸造成。

研究人員表示，過去這類天坑出現時，沒有相對應的技術支援探查活動，近年來技術雖已成熟，但過去的天坑早已受到破壞，而這次的甲烷爆炸正好讓他們有機會首度探查「新鮮天坑」的內部狀態，相關研究也促使先前提出的理論更加健全。

研究指出，這次事件中，甲烷在凍土層底部積累壓力，並持續對地表進行推擠，直到壓力超過臨界值，整個土墩被炸開、甲烷逸散，留下巨大的圓坑。不過目前尚不清楚甲烷的來源，專家推測可能源自於地球內部深層，也可能來自更接近地表之處，或者兩者結合。

過去也有科學家分析從1970年到現代的歷史圖像，發現西伯利亞天坑在最近幾年有所擴大，數量也在大量增加，意味著永凍土的融化是持續發生的事情，這將造成可怕的災難，首先，甲烷的溫室效應能力是二氧化碳的84倍，因此釋放大量的甲烷，會引發惡性反饋循環，使當前的全球暖化危機更加嚴峻。

再者，甲烷爆炸造成土地鬆動，使得西伯利亞現有的油料管道、天然氣管道，以及市鎮的地基出現隱憂；最讓科學家擔心的是，一旦融化的永凍土釋放出我們一無所知的古老病菌，恐致使瘟疫危機。