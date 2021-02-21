可愛警報請注意！美國一處教堂日前出現一個可疑的行李袋，警方接獲通報後馬上派出拆彈小組處理，沒想到一打開看到不是爆裂裝置，反而是6隻剛出生的小萌貓和牠們的貓媽媽，可愛的模樣讓所有人當場融化。

根據《CNN》報導，有人在俄亥俄州巴特勒郡一處教堂門口發現一個黑色的可疑行李袋，立刻報警處理。警方不敢大意，隨即派遣專門處理爆裂物的拆彈小組到現場，沒想到打開卻發現裡面是一隻母貓和牠剛出生的6個孩子。

巴特勒郡警長辦公室透露，行李袋裡面還有附上一張疑似是前飼主留下的字條，上面說明貓媽媽的名字是Sprinkles，表示牠是在本月17日下午2點左右生下這6隻小貓。拆彈專家隨即將貓咪們轉送到俄亥俄州漢密頓的動物朋友人道協會（Animal Friends Human Society），請他們代為照顧。

動物朋友人道協會則表示，貓媽媽Sprinkles非常親人，不斷發出安心的呼嚕聲，他們也已經替牠接種了疫苗並驗血檢查，發現牠身體狀況很不錯，目前Sprinkles會和牠的6個寶寶暫時住在寄養家庭裡面，協會也會定期在臉書更新牠們一家人的的狀況。