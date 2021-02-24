古代封建社會，皇帝享有至高無上的權力，掌握每個人的生殺大權，但凡惹怒皇帝，隨時面臨掉腦袋的風險。而康熙在臨終前就曾兩度點名讓一個男人陪葬，若不是有人求情，恐怕早已一命嗚呼，直到雍正稱帝後才明白父親的深意。

這個被康熙兩度點名的人其實是他的表弟佟佳·隆科多，眾所皆知，隆科多仗著自己皇親國戚的身分，擔任朝廷要職，而康熙晚期，黨派鬥爭激烈，最腥風血雨的莫過於九子奪嫡，當時隆科多和年羹堯兩位大臣都已經歸順了四阿哥，只是雍正萬萬沒想到的是，自己的父親竟然在臨終前點名讓舅舅隆科多陪葬，他當然不肯，便立即求見康熙，希望收回成命。

後來隆科多逃過一死，不但不用陪葬，還加官晉爵，自此便發誓永遠效忠四阿哥，待雍正順利登基之後，作為最大功臣的隆科多被加封為一等公，雍正也親密的喊他舅舅，言語之間盡顯愛護之情。

面對帝王的種種厚待，隆科多自然趾高氣昂、囂張跋扈，野心也日益膨脹，不僅結黨營私，甚至干預朝政、貪贓枉法，每件事都觸動了雍正的逆鱗。最後雍正才真正明白自己的父親為何兩度點名隆科多陪葬，因為此人野心太大，而且不懂得見好就收，為了以敬效尤，雍正列了隆科多40條罪狀，並將其革職幽禁，次年，隆科多病死，結束他的一生。