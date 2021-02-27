現代人工作忙碌、生活步調緊湊，加上泡麵取得方便、料理快速，是許多人的果腹首選。不過日前就有網友不禁好奇，如果開一間專門「幫別人煮泡麵的店家」會有賺頭嗎？貼文一出隨即掀起熱議，更有業者曝光真實利潤。

原PO日前在PTT「八卦板」以「開一間幫人煮泡麵的店有搞頭嗎？」為題，PO文透露，之前曾經看過一部韓國影片，店家直接將辛拉麵和其他品牌的泡麵，加了醬包和調味粉後，直接下鍋煮，接著再加些起司、青菜、泡菜等配料，起鍋後就直接端上桌，讓他不禁好奇，在台灣如果依循這樣的商業模式，有前景嗎？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「早就有了！而且很盤」、「大約10年前流行過一陣子的煮泡麵餐車，有各國泡麵、火鍋料、肉片讓你選，但開店面就倒了」、「都煮泡麵了可能要實惠一點，單純煮泡麵跟網咖沒兩樣，重點是CP值」、「店面還要算房租，加價在泡麵上，賣不起來」、「成本真的太高了」。

另外，也有業者跳出回應，指出自己是在家煮泡麵，並透過外送平台出餐，能省下一筆店租，但是泡麵品項以韓國為主，「配料固定就是青菜、蛋、肉片，客人想要吃好一點可以再加量」。

至於定價方面，一碗賣100元，扣掉外送平台抽成和成本，可以淨賺30元至50元，「像辛拉麵我一包可以拿到19元，是利潤最高的泡麵，一天最高記錄可以賣出50多碗，最差也是有20多碗」。