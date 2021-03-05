有「護國神山」美譽的台積電，股價連連翻漲，讓不少股民嚐到甜頭，不過就有網友不禁好奇，全球車用晶片爆發缺貨潮，包括美國、日本及歐洲等國家紛紛向台灣政府尋求解套，但台積電的股價近日卻為何一再走跌？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出關鍵主因。

原PO在PTT「八卦板」以「為什麼全世界都缺晶片但台積電跌？」為題，PO文指出，全球多國都缺晶片，但是身為晶圓代工廠的台積電，股價卻不漲反跌，「這沒道理吧？目前不是都訂單滿到爆？這正常邏輯不是應該要股價漲嗎？到底在跌什麼的啦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「訂單早就滿爆了，產能之前就極限了啊」、「早就漲翻天了，現在跌意外嗎」、「台積從三百漲到六百，還沒反應嗎？」、「股市哪有每天漲的」、「早就說股價跟經濟毫無關聯，就有人覺得股市高等於企業會賺錢」、「跟股票本來就沒有關係，股票要炒才會漲」、「因為股票是看買賣在漲跌的」。

也有不少內行人直言，「產能爆滿早已經反應漲了」、「股價上漲已經是預期未來成長的結果了啊」、「現在股價已經把幾年後的產能算進去了」、「產能滿爆是早就知道的事，股價會提前反應，物極必反哪可能一直漲」、「股價之前已反應，現在只是均值回歸」、「600元已經反應單子接不完了」。