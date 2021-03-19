印度一名野生動物攝影師至倫塔波爾國家公園進行拍攝，期間看到一隻懶熊媽媽帶著寶寶經過岩石高原，正好撞見一對恩愛中的老虎夫妻，但驚奇的是，熊媽媽並未帶孩子離開，而是對老虎吼叫，好像在說「兒童不宜觀看啦！」，有趣畫面讓攝影師哭笑不得。

Cut that out - my children can see you! 由 Daily Mail 發佈於 2021年3月17日 星期三

根據《每日郵報》報導，攝影師辛格(Aditya Dicky Singh)日前至倫塔波爾國家公園(Ranthambore National Park)進行拍攝，看到一隻母懶熊揹著兩隻寶寶在散步，期間經過岩石高原，豈料撞見在附近交配的老虎夫妻，辛格提到，「當熊意識到附近有老虎時，母老虎離牠們非常近，那時熊媽媽才意識到老虎的存在」。

不過，熊媽媽當下並未選擇離開，為了保護孩子，牠認為主動攻擊才是最佳防禦方式，而老虎夫妻發現被偷窺後，瞬間彈開並準備展開攻擊，熊媽媽看到老虎靠近，隨即發出怒吼，並站起身揮動前爪，試圖威嚇老虎離開，經過不斷咆哮後，老虎夫妻自知自己勝算不大，最後便默默離開，雙方都並未受傷。

辛格透露，當時很擔心熊媽媽的處境，牠瞬間陷入非常危險的境地，「我們嚴重低估一位憤怒母親的力量，母熊在短短10秒鐘內控制住一切，2分鐘後牠逼迫兩隻老虎撤退」。懶熊(Sloth bear)是印度次大陸的原生動物，以水果、螞蟻和白蟻為食，在國際自然保護聯盟(IUCN)紅色名錄中被列為脆弱物種(Vulnerable)。