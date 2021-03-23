太監是古代宮中為皇族服務的男性官員，因為平常需要近距離接觸太后、格格和嬪妃，所以都需要進行閹割手術以保護皇室血脈。但仔細想想，嬪妃身邊都有宮女伺候，究竟為什麼還需要太監隨侍在側呢？其實都是因為有3件事宮女沒辦法做到！

第一件事是各宮嬪妃為了討皇帝開心，經常需要向皇帝貼身的太監打聽消息。但因為古代經常出現太監和宮女對食情況，為了避免發生這種上不了檯面的事情，都會嚴防太監和宮女接近。這時就需要利用自己身邊的太監出面，賄賂其他更有權勢的太監，打聽情報。

第二件事則是因為宮女很多都是未出嫁的女子，受到封建禮教文化的影響，很多事情都不方面出面，所以分工多半是宮女主內，負責服侍嬪妃沐浴、更衣、梳頭、月事、化妝等私密事。太監則主外，進行跑腿、保護嬪妃安全等事項。也有一說是嬪妃不希望年輕貌美的宮女在皇宮裡到處亂跑，否則一不小心被皇帝看中，恐怕會對自己的地位不利。

最後一件事是因為嬪妃身邊除了日常的端茶倒水之外，還有一些較粗重的工作，例如每到特殊節日，嬪妃的宮殿需要將屋內貴重的家具搬出來清理、打掃，這時就需要太監來幫忙，雖然他們身體有缺陷，但畢竟是男人，體力還是比一般宮女還要好。