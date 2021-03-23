冰島在過去3周內發生超過4萬起地震，上週更迎來火山爆發，吸引許多遊客爭相朝聖。有民眾竟然腦動大開，將熔岩當作烤板，放上棉花糖和熱狗，不到幾秒鐘的時間就料理出另類的「火山美食」，配上炙熱的岩漿美景，場面好不熱鬧。
綜合外媒報導，冰島休眠長達800年的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）於19日晚間再次爆發。當地居民雖然對火山活動並不陌生，但大多數噴發的火山都在偏遠地區，較不易前往，這次竟然距離首都雷克雅維克（Reykjavik）只有40公里的距離，從最近的公路徒步90分鐘就可抵達。
冰島當局為了安全考量，爆發後緊急封鎖周圍，下令禁止民眾靠近，直到幾個小時火山活動趨緩後，才在20日正式開放參觀，瞬間湧入上百位民眾興奮前往朝聖。除了近距離欣賞這難得的一見的美景，有遊客還帶了熱狗和棉花糖，利用逐漸冷卻的熔岩餘溫當作烤板，製作出極具風味的「火山料理」。
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