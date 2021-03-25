有別於8腳章魚，有釣客日前釣到一隻長相怪異的「7腳章魚」，準備帶回家料理，好好的大快朵頤一番，沒想到照片曝光後，隨即被眼尖的內行人阻止，驚呼「千萬母湯！」

原PO日前在臉書社團《中區釣魚資訊社》開心分享下雨天釣魚的新鮮漁獲，其中有一隻長相怪異的「7腳章魚」格外引人注目，只見牠的身軀呈現紫紅色，加上頭部像花枝、鬚腳卻像章魚，照片隨即被轉分享至《爆廢公社公開版》，同樣引發眾人熱議。

船蛸具白色的二次性假外殼，有毒不可食用，漁民捕獲時都將之拋棄，以免流入漁市誤食。（圖／達志影像）

就有網友指出，這隻7腳章魚應該是「船蛸」，並PO文表示「不知道現在樓主是否安好？各位學個經驗，釣魚一定要先認清楚有毒生物才是！」其餘網友也紛紛留言回應「蛸為7爪，爪與爪之間有薄膜類似蹼」、「釣過放生了，還撈過母的，有殼的」，還有人分享，小時候營養午餐裡出現一隻長相怪異的小章魚，被班上同學搶去吃，結果沒多久同學就食物中毒倒地，緊急送醫急救。

一名資深釣客則表示，這隻7腳章魚其實是「印太水孔蛸」，至於「船蛸」則帶有殼，「兩者外型差很多，而且水孔蛸沒有毒」；更有釣客分享，水孔蛸的口感不佳，也沒有食用價值，並呼籲大家在不清楚的情況下，別捕到什麼漁獲就開心吃下肚，難吃事小，要是不慎中毒就得不償失了！