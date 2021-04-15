不要命了！大陸日前有民眾開車至北京一間動物園參觀，期間一名女遊客在猛獸區竟自行下車，當時還引來好奇的老虎跑到圍欄看人，雙方距離不到4公尺，畫面讓人看了毛骨悚然，所幸在女遊客上車前，老虎並未做出任何舉動，但影片曝光後引來外界撻伐。

綜合陸媒報導，一名遊客日前開車進北京八達嶺野生動物園，參觀期間發現前方車輛開到孟加拉虎區後，車上竟走下來一名女子，隨即四處張望後，才又進到車子裡面，但此舉動已吸引老虎的注意，牠隨後跑到圍欄旁凝視著女遊客，雙方距離不到4公尺。

所幸老虎在女遊客上車前，並未做出特別的舉動，但誇張過程被PO上網後，引來不少人痛批「如果被咬死了，誰負責？」、「動物園：人比野生動物還難管！」、「孟加拉虎：給大家表演一個真人餵老虎」、「老虎：到嘴的外賣跑了」、「建議以後這種情況發生意外，遊客自己負全責」。

動物園巡邏員表示，事發於10日下午3點左右，發現後及時阻止該遊客，對方則稱以為圍欄是電網，所以才會下車，被勸阻後也趕緊道歉並返回車上，而工作人員透露，當遊客進入園區前都會簽署相關協議，也有提醒遊客嚴禁在猛獸區下車，未來會加強重點區域的巡邏與遊客安全宣導。該動物園2016年就曾發生老虎咬死人的事件，當時一名女子擅自下車，期間遭老虎襲擊，女子的母親為了救女兒，不幸被咬死。