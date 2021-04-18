大自然的世界相當殘酷，草食動物們為了生存總會使出渾身解數。近日一段牛羚力抗巨鱷的影片在網路上流傳，一頭牛羚原本正要渡河，豈料卻遭到埋伏在水底的巨鱷攻擊，咬住牠的尾巴就想拖入水中，牛羚眼見自己即將變成美味大餐，下秒奮力一跳順利掙脫開鱷魚，成功救回自己一命。

根據《每日郵報》報導，「WildEarthTV」經常拍攝野生動物的生活日常，最近他們在肯亞馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）捕捉到了巨鱷獵食的精彩瞬間。事發當時牛羚群正越過馬拉河（Mara river），然而水底下卻埋伏著好幾隻巨鱷，等到牛羚們涉水而過、準備要上岸時，牠們便立刻浮出水面攻擊。

「WildEarthTV」聯合創始人艾蜜莉（Emily Wallington）透露，這群鱷魚一整年都在等待著牛羚群到來，並且在遷徙季節以前，牠們早就飢腸轆轆，所以這一頓「大餐」肯定會盡可能地大吃特吃。

從影片中可以看到，一條重達600磅（約272公斤）的巨鱷咬住了正要上岸的牛羚的尾巴，想要把牠拖回水裡享用，而牛羚為了保住自己的性命，不斷往上爬，但試了好幾次都擺脫不了巨鱷。

就在雙方陷入僵持之際，牛羚奮力向上一跳，竟奇蹟般地掙脫開巨鱷緊咬住尾巴的嘴，牠感受到身後一輕，立刻頭也不回地往岸上跑走，尷尬的巨鱷沒了獵物，只好重新回到水裡繼續埋伏，等待下一個獵物出現。