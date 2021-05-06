澳洲雪梨一名居民日前至自家附近的拜倫灣海岸散步，在沙灘上發現一隻大章魚，正朝礁石的方向前進，而且牠還會根據環境而變色，讓人驚呼不可思議，居民隨即將巨型章魚拍攝下來，上傳網路後引發討論。

"It was absolutely massive." #9News 由 9 News 發佈於 2021年4月28日 星期三

綜合外媒報導，居住在雪梨的布萊利(Jarrah Brailey)日前至自家附近的拜倫灣(Byron Bay)華特格斯海灘(Wategos Beach)散步，途中在沙灘上看到一隻章魚，體型非常巨大，目測觸手至少有30公分，當時牠正在海灘上慢慢移動，朝礁石的方向前進。

布萊利表示「那幕真的很不可思議，我甚至不敢相信，這一隻大章魚還會根據環境而改變身體的顏色，無論在海裡、沙灘上或礁石間，牠們都能輕鬆偽裝」，布萊利雖然經常至海邊遊玩，但這是她第一次看到身形如此大的章魚，於是連忙拍照po上網。

布萊利原本只是想分享趣聞，沒想到意外在網路上掀起討論，她也才意識到，自己看到的畫面有多稀奇，提到「起初我沒想太多，只是想分享而已，沒想到收到各國網友的回應，許多人都覺得很酷」。不少網友表示「有時章魚跑上岸，並躲進岩石或沙裡，其實是為了躲避鯊魚或其它掠食者」。

不過也有人認為，這種章魚體型並不算大隻，目前發現最大隻的章魚是「北太平洋巨型章魚」(Enteroctopus dofleini)，身體周長為9.1公尺、重達272公斤，不過由於章魚喜歡待在水底，鮮少出現在沙灘上，且布萊利發現的章魚體型並不小，因此才會引發熱議。