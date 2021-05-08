北韓2020年12月修訂《反動思想文化排斥法》，其中若散布南韓影像，最重可被判處死刑，若是製造、引入或散布性愛影像也可能遭到處決。據稱先前就有一名國民女星，因為偷偷拍攝AV影片，事跡敗露後便慘遭處決。

北韓《反動思想文化排斥法》第27條規範禁止人民觀看、持有或散布南韓的任何影音與圖文，就算僅僅只有觀看，也將判處5年以上、15年以下的有期徒刑，至於引進和散布者則可判無期徒刑或死刑。

不過北韓政府在通過該法時，也強調只要自首就能獲得「原諒」，消息一出，據稱已有上萬名北韓學生到警察局「自首」，以免遭遇不測。更有北韓民眾匿名表示，以前看一部韓劇要坐1年牢，如今卻要坐5年，「現在看南韓電視劇是需要拚了命的事情。」

另外，《反動思想文化排斥法》第29條也明令禁止性愛影片流傳，《每日朝鮮》總編輯高英起近日更撰文指出，這並非是北韓首次對「文化思想反動者」處以極刑，早在2013年9月，一名北韓知情人士就曾透露，「清純派國民女星」汴美香（音譯）因為被軍二代的富商找去當AV女優，作品還因此成為首次出口海外的北韓成人片，不過因為事跡敗露，不僅軍二代被處以絞刑，攝影師也被槍斃，汴美香更在眾多演藝人士面前遭到處決，為的就是殺雞儆猴。

然而高英起認為，不論北韓當局如何強力管制，觀看韓流影像的人只會越來越多，這意味著需要取締的人也持續擴大，如果金正恩真的想透過大力掃蕩，獲取成果的話，勢必要更加努力。