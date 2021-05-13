聽說過貓會抓老鼠，但狗抓老鼠卻是第一次見！大陸貴州一隻黃金獵犬日前為了追趕老鼠，竟跑到鄰居家的天花板內，因為無法承受狗狗的體重，天花板直接被壓垮，讓在場的人都嚇了一大跳，飼主得知消息後也相當無奈，苦笑道：「我還得賠錢呢」。

根據陸媒報導，該起事件發生在本月11日，一隻黃金獵犬為了抓老鼠，不小心闖入了二樓夾層，由於一樓剛好是店面，天花板的吊頂只有簡單裝修過，無法承受狗狗的重量，天花板瞬間被壓垮，在場的人都嚇了一大跳，後來看見有狗狗從中掉出，也立刻上前試圖支援，不過最後狗狗還是摔落地面，灰溜溜地跑走了。

黃金獵犬的飼主石先生透露，這隻狗原本是流浪犬，自己餵養了幾個月後，體重約有30到35公斤，他得知消息後也感到相當無奈，直言：「我當時不知道，要是我看到了，我都不讓牠掉下來，早在下面接著」，所幸愛犬並沒有受傷，只不過石先生必須負擔天花板損壞的費用，讓他苦笑道：「把別人嚇到了，我還得賠錢呢」。

新聞曝光後，不少網友對於石先生的遭遇都感到心疼又好笑，紛紛留言：「人在家中坐，狗從天上來」、「沒有困難的工作，只有勇敢的狗狗」、「狗主人有點慘，撿回來一個麻煩」、「這個主人好好，雖然嘴巴說要賠錢，但還是心疼狗狗摔疼了」、「好傢伙！在抓老鼠這一塊，貓都沒你敬業！不行就去消防隊上個班吧」。