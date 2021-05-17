不久前，一名英國女子曾聲稱自己從小到大遭到外星人綁架多達50多次，甚至還清楚知道外星人的長相，讓許多人半信半疑。近日美國也有一名男子聲稱自己在家中被外星人帶走，當時的女友更親眼見證這個驚人的畫面，引發熱議。

根據外國媒體《LAD BIBLE》的報導，一名在美國緬因州社區組織「星際支援」（Starborn Support）擔任科學顧問的男子馬修莫尼茲（Matthew Moniz），先前接受美國電視節目《Inside Edition》專訪時，透露了他曾被外星人綁架的經驗。

馬修莫尼茲表示，事發當晚他睡到一半突然有外星人闖入他家，並將他帶走，後來外星人把護他送回來時，不小心吵醒了剛搬進他家與他同住的新女友，而女友也親眼看見他當時正漂浮在半空中。採訪內容一播出後，立即受到網友熱烈討論，並在網路上瘋傳。

事實上，馬修莫尼茲所任職的「星際支援」，自2006年成立後，便有不少人聲稱自己曾見過外星人，甚至遭到外星人綁架，而這個組織的出現，就是要幫助這些曾共同遭遇到超自然現象的目擊者，能夠以安全且合理的方式去面對，並過著正常人的生活。因此在組織的網站上，能看到許多人講述自己看到外星人時的瘋狂經歷。

馬修莫尼茲的言論雖依然遭到不少人的質疑，但一名專門研究不明飛行物體的英國專家，日前也發表聲明，希望美國政府能夠公布一張先前拍到的機密照片，內容便是一個不明飛行物體，漂浮在蘇格蘭卡爾文距離地面100英呎（大約30.48公尺）的上空，同樣引起話題。