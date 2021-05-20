經常在電影中上演的「挖地道搶銀行」戲碼，在德國小鎮真實上演，不過當地近日因為路面凹陷，相關人員獲報前來修補的過程中，意外發現一條約8公尺長、1公尺寬的地道，由於該條通道逼近銀行大樓下方，警方推測，極有可能是搶匪企圖闖進銀行搶劫所挖的通道。

根據外媒報導，事發時德國北萊茵西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）的施彭格（Spenge）小鎮，當地民眾發現大眾銀行（Volksbank）外的一處人行道出現路面塌陷的情況，便緊急找來相關單位進行修繕，施工人員起初懷疑是排水出問題，才導致路面塌陷，但施工後卻在地下約2公尺處發現詭異木板，且木板下方還藏有一條神秘地道，這才驚覺事情不單純，嚇得緊急通報警方。

警方獲報後，隨即趕往現場，並沿著工人挖出的地洞往地下移動，果然發現一條約8公尺長、1公尺寬的神秘地道，且一端通向銀行，另一端則通向附近的變電所，而變電所那一側的門鎖早已被有心人士掉包。

對此，警方研判地道已經開挖數個月之久，加上鄰近銀行所在的大樓下方，認定是搶匪想仿效電影手法，挖地道搶銀行，所幸銀行牆壁並未被攻破，早一步拆穿搶匪陰謀。

銀行發言人表示，該間分行並未存放大量現金，加上銀行安全防護措施完備，相信可抵禦搶匪的竊盜威脅；一名銀行員工受訪時也直言，搶匪挖地道搶劫的計畫太離譜，「這通常只會在電影裡發生，真是太瘋狂了！」