雲南昆明一名3歲女童日前向母親透露，被幼稚園老師指沒好好讀書、吃飯，竟罰她用衛生紙在廁所沾大便吃，過程還被其他同學看見。女童母親當下震驚萬分，立即打電話向幼稚園確認，不過隨即遭到否認，目前當地教育單位已展開調查。

綜合陸媒報導，女童母親表示，女兒向她哭訴，在學校遭到榮姓老師處罰去廁所吃屎，「老師說她不好好上課，還說她不好好吃飯」，不過當她問女兒為何不離開廁所，女兒則說老師不讓她出來，也有其他同學看到了事發經過。

母童母親表示，因為女兒過去從沒說過謊，所以說的話還是有可信度的，因此決定報警，並在警方的陪同下詢問了女兒的班上同學，其中有學生承認確有其事，且並非第一次，還直接點名一名榮姓老師。

對此，女童母親無奈表示，女兒先前在該幼稚園的另一個分園就讀，因為女兒提到被老師打過耳光，才會轉學來到總園，沒想到才過了18天就又發生這樣的離譜事情，讓她難以接受，「那麼多孩子直接指名是榮老師，也沒說其他老師，不可能冤枉她。」

據悉，幼稚園園長表示，若查明事件屬實，會要求相關老師道歉；當地教育部門也表示已聯合警方進行調查，若確有其事，會對外公布並做出相應處分。