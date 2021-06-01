台灣高等教育產業工會接獲多位中原大學教師陳情，指稱學校侵害教師工作權，要求老師「自願離職」，其中一名教師已被欠薪16個月，教育部兩度對學校開罰，但中原竟反提訴願。工會呼籲教育部應解聘校長，校方對此回應，該名教師當年為「短聘」教師，聘期中絕無欠薪，提出行政訴願及確認僱傭關係不存在之訴，將遵照司法判決處置。

高教工會發出聲明指出，中原大學該名教師3年前以編制內教師身分受聘擔任助理教授，但學校透過在教師聘約內訂定「得於聘期屆滿時要求自願離職」條款，聲稱即便是未依《教師法》完成不續聘程序，仍可要其「自願離職」，該師不願配合，中原大學自2020年2月起片面不支付該名教師薪水。

該名老師控訴中原大學未按教育部兩次發文要求恢復聘任，完全無視政府的公權力，教育部在今年4月1日對中原大學開出第一張10萬元罰單，5月11日再開出第2張20萬元罰單，但學校仍不願改正還反提訴願。高教工會說，教育部應依教師欠薪SOP祭出鐵腕，經第2次裁罰者，可依私立學校法規定解聘校長，並扣減學校獎補助及列入專案輔導學校。

中原大學表示，該名教師當年為「短聘」教師，惟聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職，聘期中也絕無欠薪，針對此案中原大學已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議。另外，校方已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序，未來將依據司法判決結果進行後續處置。

(中時 )