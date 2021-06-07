國內疫情嚴峻，7月3日至5日的指考延後到7月28日至30日舉行，指考試務人員列為先施打疫苗的對象，以保護考生安全。全國教師工會總聯合會今天呼籲政府，如果學校要復課，政府應讓所有教師比照指考試務人員優先施打疫苗。

全教總指出，學校停課改採線上教學是不得不的作法，但從國外過去一年多的經驗來看，線上教學絕對無法取代實體教學。聯合國兒童基金會甚至呼籲各國政府應避免因為新冠疫情讓兒童成為「失落的一代」，並鼓勵各國「採取基本的安全措施，維持學校的開放……」。美國總統拜登上任沒多久，就力推學生重返校園，並下令教師優先施打疫苗。

由此可見，為了避免學校停課造成學生學習上的失落並影響父母的就業，讓學生返回校園上課是各國政府的主要目標，此一目標達成的前提條件則是所有教師先行施打疫苗，以避免校園的群聚造成疫情的擴散。

教育部已經宣布學校停課到暑假，然而疫情何時趨緩尚未可知，學校仍要準備暑假過後的復課事宜。全教總認為政府應呼應聯合國兒童基金會的呼籲，做好安全措施，盡量讓學生返校上課，而教師優先施打疫苗就是復課的安全措施之一。

全教總說，指揮中心將指考試務人員納入優先施打疫苗的決定可以看出，師生聚集就是染疫的高風險，所以必須先安排試務人員施打疫苗以保護學生安全。如果短期(三天)聚集，隔離保護工作又做得完善的指考尚且如此，那麼天數更長、密接度更高的學校復課就更應該讓教師優先施打疫苗，才不會造成防疫的破口。

全教總呼籲政府，為了確保學生的學習，以及讓父母安心工作，學校在疫情可控的情控下，仍應做好安全措施，回復實體課程。而教師施打疫苗就是復課的前提，政府應盡早做好規劃，早日安排教師施打疫苗，以確保復課後的校園安全。

(中時 )