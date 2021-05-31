現代人生活壓力大，孩子越生越少，教育方式也變得更加精緻，尤其遇到天資聰穎的孩子，父母更會卯足全力栽培。美國一名2歲女童不僅IQ高達146分，僅次於愛因斯坦的160分，還受邀成為世界頂級高智商組織門薩（MENSA）的最年輕會員。

根據美國媒體《CBA Los Angeles》的報導，2歲女童卡什奎斯特（Kashe Quest）與媽媽蘇赫吉特阿斯瓦爾（Sukhjit Athwal）一同住在洛杉磯。媽媽蘇赫吉特阿斯瓦爾日前接受採訪時表示，卡什奎斯特從小記憶力就很好，而且學習速度非常快，1歲半開始就能記得所有英文字母，也能辨識各種顏色與形狀，2歲便能記住元素週期表跟50個手語，另外她也能透過圖卡上的輪廓分辨出美國50州，現在也開始學習西班牙文。

蘇赫吉特阿斯瓦爾近日還帶著2歲的卡什奎斯特，接受世界頂級高智商組織門薩（MENSA）的測驗，沒想到竟獲得146高分僅次於愛因斯坦，也比全美平均智商100分高出不少，被喻為「美國天才兒童」，也成功進入門薩成為該組織年紀最小的會員。

但也因為卡什奎斯特太過聰明，一般的幼稚園已經無法滿足她的需求，因此媽媽阿斯瓦爾打算自己開一間，而且教育方式完全按照卡什奎斯特的節奏來，以不強迫的方式為她保留童年時的快樂回憶，因為畢竟她只是個2歲幼童，一樣還是會對父母發脾氣。

事實上，不久前英國也有一位3歲女童以IQ142的高分進入門薩成為會員，沒想到才隔沒多久就被卡什奎斯特超越成為最小會員，讓外界相當期待這兩位小女孩將來的發展。