前年一名2歲女童被醫院發現，臉部咬痕及瘀傷、腹內出血及小腸逾10處急性腸子漿膜撕裂傷，院方通報後，檢方查出是女童生母的同居男友李姓男子施暴，最高法院維持二審認定，考量李男坦承犯行，依對兒童犯傷害罪判囚10月定讞。

李男與女童的生母從2019年4月底，同居在基隆市安樂區基金一路租屋處，李的同居女友外出上班，將2歲女童將由李男照顧，他在同年5月8日起至同年月22日止，卻在租屋處，多次毆打傷害女童。

同年22日晚間7點多，生母帶著女童造訪友人時，友人發覺女童身體狀況有異，送往醫院急診就醫，醫師發現女童臉部遭咬痕及瘀傷、腹內出血、腹部延伸至鼠蹊部大片瘀傷與血腫、小腸逾10處急性腸子漿膜撕裂傷，及全身多處瘀青挫傷。

台灣高等法院斥責李男虐打2歲女童，致其所受之痛楚及痛苦甚鉅，他的行為惡性重大，考量他在偵查、一審時仍飾詞狡辯否認犯行，高院審理時尚能坦承犯行之犯後態度，判刑10月，李男提上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )