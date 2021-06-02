丹麥26歲電台女記者費雪（Louise Fischer）今年年初為了報導性愛俱樂部因新冠防疫措施鬆綁而重開，到一間換妻俱樂部採訪，沒想到過程中不僅與一名男子發生性關係，連自己的呻吟聲也錄進音檔，甚至獲得電台點頭放行，直接在線上播放。

根據《每日郵報》報導，為了一窺新冠防疫措施鬆綁，當地性愛俱樂部的實際營運情況，費雪今年年初前往哥本哈根附近的伊斯赫（Ishøj）小鎮一間換妻俱樂部採訪，由於當時店內的男女看到她手上的麥克風後都有所警覺，她便決定「下海採訪」博取眾人信任。

整段採訪過程在3月時，於廣播4台（Radio 4）晨間節目播出，採訪內容起初可聽見費雪正與一名男子對談，不久就出現兩人激烈的肉體碰撞聲和呻吟聲，這段採訪音檔曝光後隨即在網路上瘋傳，也引發各國媒體討論。

Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne.



Advarsel: Det blev hedt og vådt for både vores reporter og gæsterne.



Hør hele reportagen her:https://t.co/B4bFtpThNe #dkmedier #radio4dk pic.twitter.com/RskBTQITYO — Radio4 (@radio4dk) May 27, 2021

費雪接受德國媒體專訪時透露，當時她先跟俱樂部成員一起坐在吧檯聊天，接著就轉戰到一張大床上，她提到自己並沒有男朋友，「這讓事情變得容易得多」，且俱樂部的男士們既體貼又有禮貌，如果不想有進一步的接觸，只要輕聲拒絕即可，不需要任何過多的解釋，「過程中我十分享受，儘管這不是我人生中最棒的一次性愛，但仍然是很棒的經驗，我覺得自己就像女神一樣，感覺非常特別」。

對此，電台新聞節目總監表示，相當讚賞費雪奉獻的精神，稱讚她「嘗試以不同的方式從事新聞工作」，但費雪的行為依舊引發批評，認為她已跨越新聞採訪的界線，不過她不以為意，直言採訪時發生性關係雖然不在她原本的計畫中，不過事情自然而然的就發生了，「對我來說，身為一名記者就是要洞察一般人所接觸不到的世界，這正是我工作的一部份」。