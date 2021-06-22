日本青森縣近日傳出驚悚事件，有民眾在港口發現一具全裸女屍漂浮在水面上，於是嚇得立刻打電話通報相關單位，豈料警消搜救隊來到現場，將這具浮屍打撈上岸後，才發覺它其實只是一具情趣娃娃，讓在場所有人都感到非常無言和尷尬。

根據《Kotaku》報導，日本YouTuber「田中なつき」本月18日時到位於青森縣的八戶港拍攝釣魚影片，豈料拍到一半周遭卻傳出騷動聲，接著就聽到有人說，海裡出現了一具全裸的女浮屍，讓她頓時嚇了一大跳，在場的其他民眾見狀也急忙打電話報案，不久後警消便到達現場，將這具浮屍給打撈起來。

從田中在推特上曝光的照片可以看到，現場出動了警車、救護車及消防車，港口周遭也聚集了許多民眾圍觀，搜救隊員非常努力地在進行救援行動，然而浮屍被打撈上岸後，大家才終於發現它其實只是一具「情趣娃娃」，讓在場的人都感到十分尷尬和無言。

消息曝光後，不少網友都覺得非常荒謬，紛紛留言：「釣魚的時候看到有人浮在水上，真的會嚇一大跳啦！」、「雖然結果看起來好像很有趣好笑，但對警消來說一定覺得很煩人」、「如果我是警察肯定會生氣」、「遇到這種事情搜救隊也只能苦笑吧」。

另一名推特用戶「@PowerSportsVoW」當時也在事發現場，目睹了全部過程，他指出這次事件應該歸咎於有人非法丟棄被視作大型垃圾的真人比例情趣娃娃，其他網友也痛批亂丟垃圾的人根本就是在浪費公共資源。