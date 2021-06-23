印度北方邦一名新婚男子在婚禮結束當天，原本打算與妻子圓房時，對方卻稱她有隱疾，使她的生殖器官發育不完全，導致兩人無法發生關係，2個月來夫妻倆都未有進一步接觸，男子便帶妻子至醫院檢查，才得知新婚妻子竟是變性人，讓他氣得向新娘家人提告。

根據《印度時報》報導，居住於坎普爾市(Kanpur)沙斯特里納加爾區(Shatrinagar)的男子，4月28日與一名來自潘基區(Panki)一名女子結婚，雙方都沉浸在新婚的喜悅，結完婚當天，男子打算與妻子圓房時，對方卻以身體不適拒絕，但詭異的是，2個月過去，妻子始終不願與他發生關係。

男子驚覺不對勁並詢問妻子原因，對方才表示自己患有隱疾，導致生殖器官發育不完全，因此無法進行性行為，男子認為事有蹊蹺，便帶妻子至醫院婦產科進行檢查，看到體檢報告後一頭霧水，原來他的妻子原本是男性，動變性手術後成為女性，是一名變性人。

男子得知真相後，氣得至警局報案，表示自己被騙婚，遭誘騙與變性人結婚，最終於本月20日向當局提出控訴，警察局分局局長馬什拉(Kunj Bihari Mishra)表示，男子除了提告外，還提交他妻子的醫療報告，目前已針對新娘、新娘父母和媒婆在內，共8人進行登記，案件正在調查中。