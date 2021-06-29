40歲「潘帥」潘瑋柏去年7月宣布與「最美空姐」宣云閃婚，今年3月週刊報導兩人去年雙喜臨門生下一女，推算下來，女兒今年夏天即將要滿週歲，但潘瑋柏沒證實。近日潘瑋柏被拍到帶老婆去參加孟佳演唱會，夫妻倆還在IG放閃分享參觀同一個展覽的認證照，原本纖瘦的宣云竟穿上寬鬆服裝，被網友狂猜懷孕了。

潘瑋柏去年終結黃金單身漢身分，被起底女方是年僅26歲的空姐Luna，兩人結婚本來是喜事一樁，卻因王思聰爆料，引發網上盛傳有「天王嫂訓練營」的存在，更傳潘瑋柏因此已經轉移財產鬧離婚，引來他透過公司否認：「清者自清，謠言勿信」，更強調：「無聊，這段期間不實的謠言都有點過份了，不再回應不實的謠言了。」

宣云曬照，身形變厚孕味濃。（圖／翻攝自lunaaay__、 willpan23IG）

今年3月，知情人指出，潘瑋柏早和宣云在美國登記結婚，因老婆即將生產，夫妻倆才在當父母前公開一切，算算潘瑋柏的女兒將滿一歲，而媒體求證他前經紀公司「華納」則表示，因為雙方合約已滿未續約，無法代為回應。

潘瑋柏傳出去年雙喜臨門。（圖／中時資料照片）

而宣云升格為天王嫂後，先前曾曬恩愛分享替老公做的減肥餐，並秀出黑咖啡、減肥餐、跑步機的照片，暗示體貼陪伴潘瑋柏瘦身。近日，夫妻倆一前一後貼出參觀畫展的照片，隔空放閃，而宣云一件黑長洋裝現身，似乎有意遮肚，身形變厚許多，引來網友狂問：「懷孕了？」、「不知道是第一胎還是第二胎？」、「感情好好，祝福你們」，而宣云跟潘瑋柏至今沒回應。