丹麥海外自治領地法羅群島每年會進行捕鯨活動，漁夫會開船出海，將鯨魚趕至海灣，在岸邊等待的民眾則負責持尖鉤、刺網、刀刃屠殺，遭獵殺的鯨魚則會被載至島上供島民享用，而在屠殺的過程中，鯨魚的血更是會將海染成一片紅，畫面怵目驚心。

根據《每日郵報》報導，法羅群島仍保有傳統文化「法羅群島捕鯨活動」（Grindadrap），儘管不少人對此文化抱持反對意見，但當地人則認為，外界必須尊重他們傳統的島嶼文化，因此捕鯨活動每年仍在持續舉辦，而今年海洋守護者協會（Sea Shepherd）也派出無人機，拍攝捕鯨活動的過程。

鯨豚只要接近法羅群島海岸時，漁民就會開船出海，將鯨豚趕至海灣，待在岸邊的民眾則會持尖鉤、刺網、刀刃等工具進行攻擊，他們會衝進海裡，用繩索將鯨豚吊起來，並用魚鉤穿過鯨魚的氣孔，有的人則會使用長矛切斷鯨魚的脊椎，或用刀砍脖子，恐怖的是，鯨魚和海豚當下不會馬上死亡，需經過數小時才會喪命，牠們會在染血的海域裡掙扎，期間船隻還會阻止牠們逃生。

今年捕鯨活動更是殺了175隻鯨魚與海豚，只見海岸被血成染成一片，另外還有人負責用鏟土機載送已死亡的鯨豚，送至他處進行切塊，做為島上居民的食物。海洋守護者協會首席營運官里德(Robert Read)表示，「這傳統在過去10年裡，已殺死6500多頭鯨魚和海豚，是不可持續的行為」，法羅群島過去因土壤貧瘠、天候嚴寒，因此發展出捕鯨業，但如今時代已改變，「狩獵傳統是舊時代留下來的野蠻行為，這種傳統應在1世紀前消失，島上居民現在根本不需靠獵殺鯨豚填飽肚子」。