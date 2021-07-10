英格蘭伯明罕一名屋主日前欲售出他住了25年的房子，豈料他在整理花園時，意外發現一座18世紀哥德式建築物，上面鑲滿牡蠣殼、牛羊的骨頭和動物牙齒等裝飾，歷史學專家看到後驚呼不已，推測此座建築可能是18世紀貴族所建造的。

Folly unearthed in Birmingham garden - BBC News https://t.co/TgXQkMwQGs — Birmingham Plaza (@BirminghamPlaza) July 7 2021

根據《都市報》報導，居住在伯明罕埃德巴斯頓（Edgbaston）的62歲屋主博斯托克（Jonathan Bostock），日前欲出售他與家人住了25年的房子，由於花園已雜草叢生，因此便他決定動手整理，豈料竟在後花園的盡頭，發現了一座12英尺（約3.5公尺）的建築物。

博斯托克的57歲妻子黛比（Deb）表示，「我們一家五口住在這裡，其實知道後花園有東西，但一直未仔細去研究，直到最近才發現，這個建築竟然如此大」，由於博斯托克不清楚該建築的歷史有多悠久，因此便將其拍下，並上傳至網路詢問，也獲得當地歷史學家的注意。

花園歷史學家里奇蒙（Advolly Richmond）前來研究，看到該建築後驚訝不已，表示先前從未看過類似景象，且該建築保存相當完整，指此為貝殼房屋，不僅僅是石窟而已，「雖然裡面的木頭有些風化，但根據磚頭來看，似乎是喬治時代的風格」，推測此建築建造於1700年代中期，目前正在進行研究，試圖找出此用途。

此建築為18世紀哥德式建築，磚塊上鑲有牡蠣殼、牛羊的骨頭和動物牙齒，設計相當華麗，而外牆還有窗及拱門等設計，可說是非常特殊的建築，因此也讓博斯托克後悔將房屋出售，但他先前已接受買家報價，因此也不能反悔，他只希望未來的屋主能好好保護這座古蹟。