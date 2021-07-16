由於受到疫情影響，考選部部分考試延期，經濟部所屬事業機構110年新進職員甄試初(筆)試日期，也因此延至110年11月7日(星期日)，後續甄試期程亦配合調整。

經濟部表示，本甄試最新甄試期程規劃皆有調整，寄發入場證(含考試注意事項)調整為10月28，初(筆)試日期11月7日（星期日），公布試題及測驗式試題答案日期11月8日，試題或答案疑義提出期限11月8日至110年11月15日，參加複試人員名單預定公告日期111年1月12日，複查成績提出期限111年1月19日前，錄備取人員名單預定公告日期111年3月17日，預定進用日期111年4月18日。

經濟部指出，如果因考試日期延期舉行無法應試者，均可依本甄試報名費退費作業規定申請退費，請於本次延期公告之次日起十五日內，檢附退費申請書提出申請。因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，後續將密切留意疫情發展、配合疫情指揮中心宣布之警戒標準及防疫相關因應政策情形，規劃各項防疫應變措施且進行滾動式檢討，並即時於甄試網站發布最新公告，請應考人做好健康管理並留意相關訊息。