紓困4.0上路，八大行庫不到二個月作快3000億紓困貸款。財政部在22日公布從6月4日上路的紓困4.0最新執行統計，結果顯示，從6月4日至7月21日，僅一個半月的時間，財政部旗下八大行庫已受理紓困申請29263戶、金額2993億元，核准28536戶、金額2663億元，核准比率分別為98％及89％。

從上述的數據可看出，對於申請的紓困案件，八大行庫幾乎可說快100％全部放行。根據財政部對統計數據的內部分析，2993億的金額裡，經濟部與交通部的政策紓困貸款金額分別為700億、260億，是公股銀行對部會紓困貸款專案承作的最大宗，而另一方面，八大公股銀行的自辦紓困貸款專案裡，共承作個人戶300多億、企業戶1400多億，合計已比部會專案多出逾70％。

另依金融監督管理委員會網站公告資料，109年3月截至110年7月19日止，公股銀行辦理各部會企業紓困方案、銀行自辦企業戶、個人戶的累計受理申請戶數311069戶、金額為32167億元，核准戶數為307336戶，金額達31355億元，公股銀行核准戶數及金額占全體銀行比率，分別為67％及84％。財政部表示，因應國際疫情仍嚴峻及近期國內疫情變化，已要求公股銀行積極配合各部會滾動檢討紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施，且以「從寬、從速、從簡」三原則落實辦理紓困振興方案，並提供自辦紓困貸款。此外，財政部對於近日外界關注有關夜市攤商、補教業及旅宿業申請紓困貸款所遇問題一事也表示，銀行受理紓困案件後，仍需遵循相關金融法規及銀行公會會員徵信授信準則，依授信5P原則進行評估審查。