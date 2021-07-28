新北市議員金中玉28日代表無黨團結聯盟在議會提案，要求新北市府或中央政府能夠普發每人1萬元紓困金，新北市議長蔣根煌表示，將邀集所有議員都能加入連署；不過因為質詢時間有限，侯友宜來不及對此事回應。

桃園市議會27日舉行臨時會，國民黨團提出動議，建請市長鄭文燦普發市民每人現金5000元，最後通過提案；嘉義縣議會今天也提出臨時動議，建請中央普發1萬元消費券。