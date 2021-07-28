新北議會無黨聯盟提案普發現金1萬元 議長要求連署 12:382021/07/28 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員金中玉28日代表無黨團結聯盟在議會提案，要求新北市府或中央政府能夠普發每人1萬元紓困金。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員金中玉28日代表無黨團結聯盟在議會提案，要求新北市府或中央政府能夠普發每人1萬元紓困金，新北市議長蔣根煌表示，將邀集所有議員都能加入連署；不過因為質詢時間有限，侯友宜來不及對此事回應。 桃園市議會27日舉行臨時會，國民黨團提出動議，建請市長鄭文燦普發市民每人現金5000元，最後通過提案；嘉義縣議會今天也提出臨時動議，建請中央普發1萬元消費券。 嘉義議會國民黨、無黨團聯手提案 要縣府建議中央普發現金 高市國民黨團發起連署 喊話中央普發現金1萬元 #連署 #普發 #建請 #提案 #每人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍議會提案桃園施打疫苗都要國際認證 鄭文燦：尊重 17:372021/07/27 政治 桃議員提案 苦民所苦普發5000元 停辦活動費支應 16:052021/07/27 政治 嘉義市議會通過臨時動議 建請中央普發1萬元消費券 11:212021/07/28 政治 彰化縣議會國民黨團提案要求發現金 1萬元直接撥到帳戶 13:052021/07/28 政治 雲林府會爭取 中央普發每人1萬紓困金 04:102021/07/27 地方新聞 自選物業者重新營業要申請 嘉市尚無人提出 16:142021/07/27 生活 中市議會國民黨團批中央越紓越困 黨團將發動連署要求普發現金 12:202021/07/28 政治 遶境活動開槍尋仇致1死1傷 萬華角頭二審仍判10年 12:492021/07/27 社會 大陸學者解讀雪蔓到訪 如何為中美關係把脈開藥 10:102021/07/27 兩岸 侯友宜市政總質詢 無黨籍議員嘆「衛福部長是侯友宜就好了」 11:092021/07/28 政治 疫情影響沒職缺 蔣萬安籲政府給畢業生「尋職津貼」 11:512021/07/27 政治 政治熱門新聞 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 - 政治 看到蔡英文民調吳子嘉脫口這句 郭正亮嘆：2％太小 - 政治 高端疫苗開放預約後 郭正亮脫口一句 - 政治 六都首長防疫民調出爐 這大咖竟最後一名 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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