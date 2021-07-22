中央氣象局已於21日晚間發布烟花海上颱風警報，中央災害應變中心二級開設，中央災害應變中心副指揮官、經濟部次長陳正祺主持第三次工作會報表示，颱風路徑逐漸接近台灣北部海域，呼籲民眾避免到山區、河邊及海邊活動，地方政府應依據警報發布警戒區域，劃定警戒區。

根據最新氣象資料顯示，烟花颱風中心目前在台北東南東方海面，向西北轉北北西緩慢移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。

北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海已有長浪發生；西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，前往海邊活動請特別注意安全。另台東、花蓮及金門地區高溫炎熱，局部地區已有36度以上高溫發生，請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

陳正祺表示，考量現階段中央流行疫情指揮中心仍為三級警戒，相關商船及漁船進港靠泊需求、集中檢疫所及防疫旅館、收容安置場所場地、防疫物資、收容能量及疏散撤離交通接駁工具，皆依「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」防疫措施指引辦理。同時呼籲民眾，颱風影響期間注重防疫事項，儘量待在家中避免外出活動。

此外，行政院農業委員會水土保持局因應桃園市復興區光華崩塌地開設應變小組，目前監測坡體持續位移，遇降雨有可能發生崩塌，持續就桃園市復興區光華崩塌地提高警覺，保持密切監測及持續落實各項應變措施，並適時啟動各項避減災措施。