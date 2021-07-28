星展銀行舉辦2021年第三季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展集團維持對台灣2021全年經濟成長率5%的預測，並認為在經歷第二季疫情陰霾之後，景氣將於第三季走出谷底，GDP季增率由負轉正，顯著反彈。不過，考量去年的高基期效應，下半年GDP年增率可能呈現放緩，從第二季的6%左右下降至第三、第四季3%的平均水準。整體來看，台灣下半年經濟成長動能將繼續由出口與製造業帶動，民間消費與服務業的復甦相對緩慢，總體經濟可能繼續呈現外熱內冷的局面。

此外，馬鐵英認為，考量台灣疫苗覆蓋率相對不足，因此秋冬季節仍存在疫情反覆風險，政府對社交距離的管制也可能隨機調整，下半年民間消費的復甦可能不會一帆風順。星展預估台灣民間消費到2022年中，才會完全恢復至疫情前水準。第三季台灣GDP的季增率將是谷底，估季增率為-13.3%。

不過，台灣的製造業供應鏈在疫情中展現出良好的韌性。伴隨海外疫苗覆蓋率的提高，下半年歐美經濟將進一步重啟，來自歐美終端需求的增加，將繼續帶動台灣出口強勁成長。

馬鐵英表示，受惠於疫情帶來的數位化需求、持續的技術創新、以及各國政府的支持性措施，全球半導體市場的資本支出今年將呈現約30%的爆發式成長。考慮到晶圓廠的建廠周期，現有資本支出轉化為生產產能的增加，大約需要兩年左右的時間，因此全球晶片荒現象可能持續至2022年。在此背景下，台灣半導體產業可望在今年下半年和明年延續強勁成長，並為總體經濟注入動能。