@dorkama She get bored and depressed so this is one of the ways I cheer her up 🐶 💣 🧨 #retiredworkingdog ♬ Steven Universe - L.Dre

有些人一輩子在職場奔波，退休後卻依然閒不住，非得找點事情做，這樣的情況也發生在國外一隻偵爆犬Dorka身上，退休後的牠總是鬱鬱寡歡、提不起勁，飼主為了哄牠開心，靈機一動想了一計妙招，讓牠甩開憂鬱情緒，從中獲得滿滿成就感。

國外有一名飼主經常在抖音（TikTok）帳號「@dorkama」分享家中退役偵爆犬Dorka的退休生活，但他發現Dorka在家總是鬱鬱寡歡、興致缺缺的，不由得心想，「該不會牠以為自己被開除了？」畢竟退役之前，牠幾乎整天都在接受訓練，或是出任務，但現在卻整天待在家無所事事。

細心的飼主為了讓Dorka打起精神來，便買了一些「彈藥」回家，打算藏在家中隱蔽的角落，讓Dorka重拾舊業，變得有事情做，果然經過幾天訓練，Dorka很快就進入工作狀態，一掃過去陰鬱的情緒，整隻狗變得活潑開朗許多，不僅從中獲得成就感，也恢復往日的自信。

不過飼主之後又遇上了一個難題，雖說家裡有200多坪，但半個月下來，Dorka幾乎找遍家裡每個角落，也越來越有經驗，有時候不到一分鐘就能找出彈藥所在，讓飼主很是苦惱。