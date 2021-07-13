大自然是個弱肉強食的殘酷世界，有時就算再怎麼奮力反抗，也無法改變命運。近日大陸青海一隻花嘴鴨媽媽帶著剛出生不久的3個寶寶在水上悠游，豈料卻不小心闖入黑頸鶴的地盤，牠們瞬間就察覺有獵物靠近並上前攻擊，儘管鴨媽媽努力阻撓黑頸鶴的行動，最後還是保護不了弱小的孩子，只能目睹2隻寶寶被吞食下肚。

根據《梨視頻》報導，青海省祁連縣是黑頸鶴棲息的地盤，日前一隻花嘴鴨媽媽帶著3個剛出生不久的寶寶在水上悠游，卻不小心誤闖了這個區域，黑頸鶴的獵食雷達瞬間啟動，涉水步步逼近花嘴鴨一家，鴨媽媽起初還自在地從黑頸鶴的面前游過，但很快就發現不對勁，轉身觀察了一陣子後，見黑頸鶴準備朝鴨寶寶攻擊，便奮力躍起進行反抗。

從影片中可以看到，3隻鴨寶寶在知道危險靠近時，立刻潛入水裡自我保護，鴨媽媽則飛到黑頸鶴的身上擾亂，還不斷拍打著翅膀、激起陣陣水花，試圖模糊黑頸鶴的視線，讓牠找不到躲藏著的鴨寶寶們。不過最終身材高大的黑頸鶴還是佔據上風，長長的鳥喙輕鬆就將2隻鴨寶寶叼起，在鴨媽媽面前將牠們吞吃入肚。

黑頸鶴是大陸國家一級保護動物，又稱作高原鶴、藏鶴、雁鵝，是世界上唯一一種生長、繁殖在高原的鶴類，黑頸鶴的分布範圍非常狹小，大部分都生存在大陸的青藏高原和雲貴高原，包含青海、西藏、新疆、四川、甘肅、雲南和貴州7個省份，另外還有極少數的黑頸鶴棲息在不丹。