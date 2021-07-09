《印第安納波利斯星報》（The Indianapolis Star）報導，一名熱愛雲霄飛車的47歲女性，先前在印第安納州一座遊樂園搭乘雲霄飛車時，因右胸動脈撕裂陷入昏迷，送醫後仍不治身亡，而她17歲的兒子，全程就坐在母親的旁邊。

47歲的楊柯薇琪（Dawn Jankovic）與兒子岡納（Gunnar Merker），6月4日一同前往該州聖塔克勞斯（Santa Claus）主題樂園「Holiday World & Splashin’ Safari」。但在搭乘「航海家」（The Voyage）雲霄飛車時，岡納發現母親在中途就失去反應，到站後緊急進行急救，並送醫治療，但最後仍於當日晚間不幸去世。

根據印第安納州杜波伊斯郡（Dubois County）當局7日公布的驗屍報告，楊柯薇琪的死因包括右胸動脈撕裂、嚴重內出血和雲霄飛車帶來的作用力。不過法醫舒克（Katie Schuck）強調，雲霄飛車本身並沒有出現故障或其他問題，是其正常運作下的力量和其他因素相加，才導致悲劇發生，因此認定楊柯薇琪的死因是「意外」。

楊柯薇琪的丈夫葛雷（Gary Merker）表示，這對母子檔是雲霄飛車的愛好者，常常去不同的遊樂園搭乘雲霄飛車，以前也曾去過「Holiday World & Splashin’ Safari」；岡納則表示，楊柯薇琪在事件發生前並無異狀。

健康專家凱卡托斯（Mary Kekatos）指出，搭乘雲霄飛車時，乘客可能須承受4G的G力，在極少數情況下，確實可能造成嚴重傷害，尤其是在乘客沒有好好固定自己的情況下。