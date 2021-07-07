艾薇目前人在防疫旅館隔離中。（喜鵲娛樂提供）

艾薇日前穿上防護衣、戴上護目鏡，全副武裝搭飛機。（喜鵲娛樂提供）

艾薇4月推出首張專輯《I》反應不錯，卻遇上疫情所有活動都喊卡，只能宅在家與愛犬Bobe相伴。她日前低調返回家鄉馬來西亞，目前正在防疫旅館隔離中，她說，「這次因為疫情1年沒見家人，真的實在是太想念家人，家人也很想念我」，而她最興奮的是，「吃了那麼久的外送，終於要可以吃到媽媽煮的飯了， 媽媽說訂了很多榴蓮，還有好吃的準備要煮給我。」

艾薇日前突然決定返鄉，大家都嚇到，在大馬一樣要隔離14天，但她不覺得辛苦，反而很開心，「好久沒有吃到馬來西亞餐，覺得非常幸福，目前還沒吃膩，可能這14天也都不會膩。」被問到返鄉待多久？會申請打疫苗嗎？她說，目前還沒有決定回程時間，這次回來主要是見家人所以還沒有申請。

她唯一放心不下的是愛犬Bobe，已將他送到寵物旅館，在入住前一天還先帶他去熟悉環境，她說，Bobe這幾天還在適應階段中，他有交到一個新朋友，旅館的保姆也發了很多Bobe的照片，也可以讓飼主24小時隨時觀看小孩的狀況，覺得很貼心，「我都看他睡了才捨得睡」。