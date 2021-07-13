台北市環南市場相關家戶感染關係圖。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市環南市場日前大規模PCR篩檢出41人確診，副市長黃珊珊13日透露，其中有一對在市場補貨的母女確診後，回到家傳染給家人和住在隔壁的親戚，結果一家族有12人確診。

市長柯文哲直言如今疫情以家戶感染最難處理，黃珊珊今天指出，環南市場1日大規模PCR篩檢，找出41人確診，這些人至今還在防疫旅館或醫院，15日市場將進行第4次大規模篩檢。

黃珊珊說明，有一對母女都在環南市場補貨，1日PCR篩檢出陽性確診，回到家後傳染給2個兒子、1位媳婦及1名外傭，家裡6人全都確診。

她表示，由於該母親和住在隔壁的大嫂感情很好，常去大嫂家聊天、互動，結果造成家戶感染，大嫂家也有6人確診。

黃珊珊強調，家戶確診人數居高不下，1人確診後傳染給常來往的家人，可能生活習慣上在家較容易放鬆警覺性，常聊天、互動忽略社交距離，所以還是要請大家謹記，身體若不舒服，在家要和家人保持距離、不共食。

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