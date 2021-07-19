有名家住桃園的台北電腦公司上班族，6月曾接觸確診個案遭居家隔離，解隔後7月又和某商場確診員工接觸，再度被居家隔離，採檢後於19日確診，也讓台北診所男業務傳播鏈再添1人染疫，累積該傳播鏈已擴及7人。另有名柬埔寨台商，打了2劑科興疫苗，仍於機場唾液採檢確診。

桃園市長鄭文燦說，桃園19日新增3起本土確診案例，案15524是40多歲男性，在台北某電腦公司上班，6月曾接觸確診個案，期滿採檢陰性後解除隔離，但他7月和另一個確診者、某商場員工（案15442）接觸，再次被居家隔離，採檢後於19日確診，Ct值24.5。因某商場員工是遭台北診所男業務傳染，也讓該傳播鏈累積7人染疫。

鄭文燦說，中壢女保險業務員的客戶母子都確診，該兒子（案15223）是30餘歲男性，也於19日公布確診。另外有名50多歲男性（案15534），日前出現感冒症狀，採檢後確診，Ct值15.4，該男近1個月無業，感染源還在調查中，已匡列2名同住家人。

鄭文燦也提到，桃園新增1起境外移入（案15527），柬埔寨台商曾施打過2劑科興疫苗，16日入境，仍於機場唾液採檢確診。

鄭文燦說，目前疫情正在收斂，特別針對隱形傳播鏈精準疫調追蹤，部分個案交友複雜、活動較廣，要特別關切，避免形成隱形傳播鏈，直言若無清楚交代足跡，傳播鏈會一直延伸，隱匿不報交友範圍，也會形成防疫黑數。

鄭文燦直言，近期分析發現幾條傳播鏈，10幾個個案中有和其中3案相關，點名包括台北診所男業務的友人（案15407）、20餘歲無業男（案15418）、某商場員工（案15442），警察局和衛生局以實聯制、手機軌跡多方多次疫調比對結果，發現確實有隱匿足跡和活動史、接觸史，將由衛生局依《傳染病防治法》第43條不配合疫調，罰款6至30萬，強調要截斷隱形傳播鏈，務必要充分疫調、多次比對、擴大匡列，截斷源頭。

衛生局長王文彥進一步指出，3男一開始隱匿的情形是忘記交往的過程，像是有人發病前3天什麼事情都推說忘記了，疫調才發現有其他交友情形，甚至也有一個案說去了某地，但實際是去了另一個地方，造成疫調困難，導致親友列入居家隔離時間往後延遲2、3天，容易形成破口，非常不樂見，因此研擬給予適當裁罰。