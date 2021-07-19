台中市19日本土零確診，唯新增1例境外移入，為36歲烏克蘭籍船員（案15532），7月17日搬貨時被貨物砸傷腳，因骨頭碎裂需開刀，直接送往醫院救治，18日PCR檢驗陽性確診，收治醫院隔離治療。

台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明，該名36歲烏克蘭籍船員，5月17日持檢驗陰性報告從丹麥登船，經西班牙、新加坡至台中梧棲港，期間皆無下船，原預計停留日期為7月8日至18日，7月17日搬貨時腳掌被貨物砸傷，骨頭碎裂需開刀，故直接送醫院治療，18日檢驗報告確診Ct值30.9，收治隔離病房。

曾梓展指出，衛生福利部疾病管制署中區管制中心18日登船調查結果，考量船舶人員已在船超過14天未與外界接觸、該確診船員Ct值30.9也顯示體內病毒含量低、其餘船員無疑似症狀且快篩皆陰性，加上該船僅來台卸貨、無入境需求，因而同意該船離境並透過國際衛生條例（IHR）國家對口單位通報下一港口（東莞港）。