新北市一名飼主因確診在醫院隔離治療，通報新北市動保處安置家中的愛貓咪咪，咪咪因等不到飼主帶牠回家，精神狀況不佳，期間動保處也一直聯繫不上飼主，直到飼主女兒主動聯繫動保處，告知母親託夢說咪咪已被安置，動保處才得知飼主已過世。

疫情期間，動保處協助確診者安置共居寵物共計安置40隻犬、17隻貓、3隻鳥、3隻鼠，其他醫療諮詢、安置媒合接送等安置相關案件共1021件。

安置過程中發生不少飼主與寵物心靈相通故事，動保處表示，新莊區一位飼主因確診需在醫院隔離治療，通報家中23歲愛貓咪咪無人照顧，急需委託安置，動保處協助安置於新莊寵物旅館，但飼主病情惡化過世，咪咪等不到飼主帶牠回家，終日心情鬱鬱寡歡，動保處獸醫師每日密集監測身體狀況，確保咪咪健康無虞，順利交還給親屬。

寵物旅館業者鄭老闆說，咪咪在貓界是貓瑞等級，接獲這個案時，特別謹慎深怕有疏忽，咪咪在旅館時，食慾一直很不好，吃得很少、精神狀況也很差，很擔心咪咪狀況，因此隨時和動保處聯繫，期間，卻一直聯繫不上飼主，直到飼主女兒主動聯繫動保處，才得知咪咪主人因病況嚴重已經過世。

飼主女兒表示，母親生前最寵愛咪咪將牠照顧得很好，由於事發突然不知道咪咪被安置在哪裡，一直很納悶咪咪怎不見了，直到母親託夢告知咪咪已被安置，她隔天致電動保處，才得知咪咪在寵物旅館。

動保處表示，將持續協助確診者共居寵物安置，提供接送共居寵物服務，全程穿著防護裝備、籠舍及環境皆使用霧化消毒機徹底消毒，同時提醒飼主應落實手部衛生、佩戴口罩等個人防護措施，碰觸寵物前後應洗手，寵物外出返家也應清潔腳部或洗澡，避免病原帶回家，做好防疫措施，共同保護家人與毛寶貝！