新竹縣19日無確診案例。中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」第2輪將接種到22日，有7365人預約到18日實際施打7208人，報到率97.87％，19日預約3320人，中午已施打1411人，預估報到率可達90％以上。第3輪意願登記19日中午結束，完成意願登記人數為25萬3557人。

衛生局長殷東成指出，中央預約平台第2輪自16日起開始施打，新竹縣62個站點接種的報到率和施打狀況皆順暢，18日總預約人數為3318人，全數報到施打，各站少許的殘劑，各衛生所和院所通知之前預約殘劑施打的民眾有50人，施打總數共3368人。

第3輪意願登記在19日中午結束，新竹縣完成意願登記人數為25萬3557人，其中，勾選AZ疫苗的有1萬201人，勾選莫德納疫苗為11萬8404人，AZ及莫德納兩者都勾選的有12萬4952人。

縣長楊文科提醒，第3輪完成意願登記的民眾，收到簡訊通知後，記得22日前完成預約登記，可透過中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」或健保快易通健康存摺APP線上登記，及新竹縣疫苗接種預約藥局或4大超商直接插卡預約。