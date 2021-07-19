台北市松山戶政事務所驚傳確診案例，但平時居住在基隆，台北市長柯文哲表示，若以官方程序要基隆疫調再把資料傳到中央、台北，可能要搞至少2天，因此，目前已派防疫隊伍進行匡列等程序，對此，基隆市長林右昌指出，這是跨縣市合作的好案例，將與台北合作釐清感染源，迅速切斷傳播鏈。

松山戶政事務所有員工確診，整棟大樓暫停辦公1天、4樓戶政事務所停3天，柯文哲下午疫情記者會時表示，這個案例因身體不適，自己快篩陽性，他與配偶再到醫院PCR篩檢，2人得知確診後，立即通知事務所長官，他說，若依以前官方程序要基隆疫調，再把資料傳到中央、台北，至少要搞2天，因此，今天早上市府團隊立刻啟動機動快篩、清消，並進行隔離、匡列等措施。

對此，基隆林右昌下午4點緊急舉行記者會表示，這是跨縣市合作的一個好案例，目前掌握2位都確診，其配偶也在台北市某補習班工作，而中央流行疫情指揮中心還沒有給案號，所以並非是成立的案例，他提及，市府今天早上從醫療單位接收到資訊後，疾管單位已立即進行相關疫調。

林右昌進一步說明，這2位市民都居住在基隆，不過，生活圈、交友圈與社交圈大多在大台北都會地區，他說，今天中午接到台北市聯絡，市府會跟北市一起合作，快速匡列接觸者、釐清感染源，並把個案傳播鏈切斷，林強調，北北基桃是一個首都生活圈，密不可分、唇齒相依，所以防疫工作一定要大家一起合作。

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